Mercato - PSG : Emery lâche un tacle à Mbappé après sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 14h45 par La rédaction

Kylian Mbappé a enfin révélé sa décision tant attendue. Le voilà qu'il a prolongé jusqu'en 2025 avec le PSG. La fin d'un long feuilleton qui n'a pas manqué d'agacer un certain Unai Emery…

C’est le dossier qui a fait le plus parler ces derniers mois ! Kylian Mbappé, 23 ans, a finalement rendu son verdict. Le jeune attaquant français avait le choix entre un départ libre vers le Real Madrid ou une prolongation avec son club, le PSG. Le natif de Bondy s’est tourné vers la seconde option et prolonge ainsi son aventure de 3 ans supplémentaires. Une décision de Mbappé vivement critiquée en Espagne, où le Real Madrid se plaint notamment d’un mauvais comportement du joueur et d’un apport financier trop important du PSG.

« Ce n’est pas bon pour le football ».

De l'autre côté des Pyrénées, Unai Emery a lui aussi réagi à cette prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Et dans des propos rapportés par AS , l'entraîneur de Villarreal s’est permis de tacler Kylian Mbappé : « C'est une décision très personnelle, mais c'est venu trop tard. J'apprécie beaucoup le gamin et je respecte sa décision, mais pas le timing ni la forme. Ce n'est pas bon pour le football » .