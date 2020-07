Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani proche d’un nouveau club ? La réponse !

Publié le 30 juillet 2020 à 14h45 par Th.B.

Sans club depuis la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani ne semble pas être sur le point de rebondir, les options se faisant de plus en plus rares pour son avenir.

Edinson Cavani est sans contestation possible l’un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG. D’une part pour ses statistiques affolantes sur le plan collectif et individuel pendant son passage à Paris. Il est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 200 réalisations et a fait partie de cette équipe du PSG qui a collectionné les trophées domestiques dans la décennie de 2010. D’une autre, pour sa grinta et sa popularité chez les supporters parisiens. À 33 ans, Cavani serait dans le flou pour son avenir. Annoncé chez de grosses écuries européennes comme l’Atletico de Madrid et l’Inter ces derniers mois, c’est désormais plus calme. Et il en serait de même chez les clubs moins huppés.

Edinson Cavani, un dossier au point mort ?