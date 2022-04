Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dix joueurs poussés vers la sortie par le Qatar ?

Publié le 24 avril 2022 à 23h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 avril 2022 à 23h18

La direction du PSG prépare une large opération dégraissage pour cet été, et une dizaine de joueurs seraient ainsi poussés vers la sortie par le club de la capitale.

En plus de Mauricio Pochettino dont le départ serait déjà acté en interne et des autres cas plus indécis comme Leonardo ou Kylian Mbappé, d’autres éléments seront à coup sûr poussés vers la sortie par le PSG ! Le club francilien souhaite impérativement dégraisser, et plusieurs joueurs seront donc priés de prendre la porte à cet effet. L’Equipe apporte de nouvelles précisions sur cette vague de départs qui se prépare au PSG.

Une dizaine de joueurs poussés vers la sortie

Selon le quotidien, une dizaine de joueurs pourraient être invités à quitter le PSG au cours du mercato estival, et plusieurs noms ont filtré : Angel Di Maria qui arrive en fin de contrat ne sera pas prolongé, et d’autres se dirigent vers une vente comme Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa. Reste néanmoins à savoir si le PSG parviendra à leur trouver un point de chute…