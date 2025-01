Mercato - PSG : Deux nouveaux deals enfin bouclés !

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani va s'engager en faveur de la Juventus. Ayant atteint son quota maximum de prêts à l'étranger, le club de la capitale a trouvé une solution pour débloquer cette opération. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait résilié le contrat de Juan Bernat, qui a signé dans la foulée à Villarreal.

Randal Kolo Muani n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Par conséquent, le PSG a fait tout son possible pour lui trouver un nouveau point de chute. Et cette mission est réussie, puisque la Juventus veut récupérer Randal Kolo Muani sous la forme d'un prêt.

Luis Enrique soutenu par tous ! Une annonce choc pourrait bien arriver au PSG… Restez connectés ! ⚽️

➡️ https://t.co/heYLDqo3y2 pic.twitter.com/2GQxUqz4FK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Le PSG s'est séparé de Bernat

Alors que tout était réglé pour le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus, le PSG a été confronté à un obstacle de dernière minute. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a atteint son quota maximum de prêts à l'étranger (6). Pour débloquer le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG a donc décidé de se séparer de Juan Bernat.

Kolo Muani peut maintenant signer à la Juventus

Selon les informations de Relevo, le PSG aurait résilié le contrat de Juan Bernat. Lié initialement au club parisien jusqu'au 30 juin 2025, le défenseur espagnol était prêté à Villarreal cette saison. Alors que le PSG a mis fin à son engagement avec Juan Bernat, le Sous-Marin Jaune lui a fait signer un bail de six mois dans la foulée. Ainsi, Randal Kolo Muani peut désormais être prêté à la Juventus.