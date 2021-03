Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts avec Leonardo ? Kanté répond à Tuchel !

Publié le 3 mars 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a récemment reconnu avoir tenté de recruter N'Golo Kanté par le passé, le milieu de terrain de l'équipe de France confirme les propos de son nouvel entraîneur.

Nommé entraîneur de Chelsea en début d'année pour succéder à Frank Lampard, Thomas Tuchel a rapidement affiché sa choix de récupérer un tel effectif et d'avoir enfin sous ses ordres un certain N'Golo Kanté : « C’est marrant de rejoindre une équipe au milieu de la saison, je connais déjà Kai Havertz, Timo Werner et Rüdiger. Cela fait fait aussi plusieurs années que je veux avoir Kanté dans mon équipe . » Le technicien allemand avait donc tenté d'attirer l'international français au PSG. Ce que confirme N'Golo Kanté.

«Je savais qu'il y avait eu des contacts avec le PSG»