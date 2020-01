Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le dossier Christian Eriksen ?

Foot - Mercato - PSG

Alors que Christian Eriksen est annoncé avec insistance du côté de l’Inter, le dossier devrait connaître son épilogue dans les prochaines heures.

« Nous ne cachons rien, vous savez tous que nous négocions avec Tottenham depuis quelques jours. Son contrat expire le 30 juin, donc nous discutons pour ces 6 mois. Nous sommes optimistes », a lâché Giuseppe Marotta ce dimanche en marge de la rencontre de l’Inter contre Cagliari ce dimanche, confirmant que les Nerazzurri travaillaient bien pour faire venir Christian Eriksen cet hiver. L’international danois, en fin de contrat à Tottenham en juin prochain, a été annoncé dans le viseur de nombreuses écuries européennes cet hiver, parmi lesquelles figurent le PSG, Manchester United ou encore le Real Madrid. Cependant, ce serait finalement l’Inter qui aurait raflé la mise dans ce dossier. Et l’arrivée de Christian Eriksen en Italie ne serait désormais plus qu’une question d’heures.

D’après les informations de Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sport , Christian Eriksen devrait arriver ce lundi à Milan. A cette occasion, le milieu offensif de 27 ans passera sa visite médicale en tant que nouveau joueur de l’Inter. La tendance des derniers jours serait donc en train de se confirmer : après six saisons et demie à Tottenham, Christian Eriksen devrait prochainement découvrir la Serie A sous les ordres d’Antonio Conte.

Christian Eriksen tomorrow will be in Milano and will undergo his medicals as new Inter player. ?''''''? #THFC #Tottenham #Inter