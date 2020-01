Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage des phrases de Bartomeu sur Neymar…

Publié le 30 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a répondu sur l'hypothèse d'un retour de Neymar. Décryptage…

A l'occasion d'une interview accordée à Mundo Deportivo , le président du Barça Josep Maria Bartomeu, a répondu aux interrogations concernant un retour de Neymar : « Neymar au FC Barcelone, c’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière, mais je l’ai déjà dit. Ce sujet ne sera pas abordé tant que nous n’aurons pas de réunions et de plans pour la prochaine saison. Aujourd’hui, nous attendons avec impatience ce que nous pouvons faire en ce mois de janvier, de certains départs et arrivées. Mais il n’y a pas eu de discussion pour la prochaine saison, et s’il y a eu des discussions, je ne peux pas les divulguer. Nous sommes toujours ouverts à tout ».

Discours très défensif sur Neymar…

Très clairement, le président du FC Barcelone tient un discours extrêmement défensif sur le retour du crack brésilien. Il y a deux raisons à cela. D'une part, il sait très bien que financièrement, il n'est absolument pas réaliste. Le club catalan est aujourd'hui en difficulté financière, devant vendre pour plus de 100 millions d'euros avant la fin du mois de juin. Comment financer dans ce contexte l'achat de Neymar en juin ? D'autre part, Bartomeu n'a jamais été favorable à ce retour, principalement souhaité par Messi.