Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De moins en moins de doutes pour Paul Pogba ?

Publié le 17 mars 2020 à 17h45 par A.C.

Suivi par le PSG, la Juventus et le Real Madrid, Paul Pogba semble se diriger doucement mais surement vers un départ de Manchester United.

Après avoir fait les gros titres des rubriques mercato l’été dernier, Paul Pogba fait à nouveau parler de lui. Le Français n’aurait en effet pas abandonné l’idée de quitter Manchester United et, en plus de la Juventus et du Real Madrid qui le suivent depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain pourrait bien l’accueillir en fin de saison. Le PSG devra toutefois faire face à la forte concurrence des deux autres géants européens, prêts à faire des folies pour avoir Pogba.

Bruno Fernandes devrait libérer Pogba