Mercato - PSG : Danger pour le nouveau Zaïre-Emery

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Senny Mayulu va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le club de la capitale aurait un accord avec le crack de 17 ans, plusieurs écuries européennes, dont le Borussia Dortmund, seraient en embuscade pour boucler son transfert pour 0€.

Formé au PSG, Senny Mayulu pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le milieu offensif de 17 ans changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Pour ne pas voir ce scénario se produire, le PSG s'activerait en coulisses pour prolonger Senny Mayulu. D'ailleurs, la direction rouge et bleu aurait un accord avec l'entourage du joueur pour lui offrir un premier contrat professionnel. Malgré tout, plusieurs écuries européennes seraient à l'affût pour boucler le transfert de Senny Mayulu.

Mayulu est en fin de contrat le 30 juin

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce jeudi après-midi, Senny Mayulu affolerait le mercato. En effet, le crack français serait suivi par de grosses cylindrées européennes, dont le Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund en pince pour Mayulu