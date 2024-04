Transferts : L’OL frappe fort sur le mercato, le résultat est historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fond du gouffre et lanterne rouge de Ligue 1 à la fin de l’année 2023, l’Olympique Lyonnais a profité du mercato hivernal pour effectuer les ajustements nécessaires lui permettant de se relancer au classement. Quelques mois plus tard, le club est officiellement maintenu et réalise par la même occasion une performance historique.

Il y a quelques mois, on craignait le pire pour l’Olympique Lyonnais. Lanterne rouge de Ligue 1 durant une partie de la première partie de saison, ni Laurent Blanc ni Fabio Grosso ne sont parvenus à relancer le club, misant sur Pierre Sage avant une trêve hivernale mouvementée pour le club. Orel Mangala, Saïd Benrhama, Malick Fofana, Gift Orban, Adryelson, Nemanja Matic et Lucas Perri sont venus garnir l’effectif de l’OL, un mercato payant.

Du jamais vu en Ligue 1

S’il n’a pas participé à la session de rattrapage de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a tout de même été l’un des gagnants du soir en profitant du revers de Lorient face au PSG (1-4) pour acter officiellement son maintien en Ligue 1. L’équipe de Pierre Sage devient ainsi la première de l'histoire à se maintenir dans l'élite après avoir compté 7 points au bout de 14 journées.

« Ils ne pouvaient pas faire pire que ce qu’on faisait avant »