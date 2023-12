Mercato - PSG : Coup de tonnerre annoncé en Espagne pour Mbappé !

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourra dès le 1er janvier prochain négocier avec le club de son choix et préparer une arrivée libre pour l’été. Forcément, une telle situation fait qu’on annonce le Français au Real Madrid. Mais cela ne serait pas si évident. Ainsi, en Espagne, de nouveaux éléments ont été apportés à ce feuilleton Mbappé.

Si Kylian Mbappé est pour le moment un joueur du PSG, rien ne dit qu’il le sera encore la saison prochaine. En effet, le Français voit son contrat expirer en juin prochain et pour le moment, aucun signe d’une prolongation. Mbappé pourrait donc partir libre, ce qui pourrait lui donner enfin la chance de rejoindre le Real Madrid. On parle ainsi beaucoup de ce feuilleton du mercato, mais du côté de l’Espagne, la signature de Kylian Mbappé chez les Merengue ne semble pas si claire que cela…



PSG - Zaïre-Emery : Luis Enrique justifie un choix inédit https://t.co/9a88119eFp pic.twitter.com/76nTYbpE8d — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« Il ne sait pas ce qu’il veut faire »

Quid alors de l’avenir de Kylian Mbappé ? Va-t-il prolonger avec le PSG ? Rejoindra-t-il libre le Real Madrid pour la saison prochaine ? Pour AS , Frédéric Hermel a révélé que le joueur de Luis Enrique était dans le flou le plus total concernant le choix qu’il devait faire pour la suite de sa carrière : « Je sais de source sûre qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il ne sait pas s'il doit renouveler avec le club qatari ou appeler Florentino Perez pour annoncer qu'il veut porter le maillot blanc. Le doute est bon dans la vie mais, comme toutes les bonnes choses, si on en abuse, il devient mauvais ».

« Il n’a pas tellement envie de signer au Real Madrid »