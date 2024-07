Mercato - PSG : Coup de pression pour Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus proche du PSG qui doit composer avec la concurrence du Bayern Munich, Désiré Doué affole le mercato estival. Le jeune attaquant du Stade Rennais aurait d’ailleurs échangé directement avec Nasser Al-Khelaïfi, mis sous pression par la grosse offre formulée par le Bayern. Explications.

Plus que jamais en quête de nouveaux renforts et notamment dans le secteur offensif, le PSG a notamment des vues sur Désiré Doué (19 ans). Le jeune crack s’apprête à quitter le Stade Rennais où il dispose d’un bon de sortie, et il va d’ailleurs ramener un gros chèque vu sa cote XXL sur le marché des transferts. En effet, le PSG est loin d’être tout seul pour Doué…

Mercato : Un attaquant à 100M€ proposé au PSG ? https://t.co/lxo4mGH59E pic.twitter.com/rWjqEwpONO — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Le PSG sous pression pour Doué

Foot Mercato et L’EQUIPE ont annoncé mercredi que le PSG aurait formulé une offre de 60M€ en réponse aux 55M€ offerts par le Bayern Munich au Stade Rennais pour Désiré Doué. Les enchères ne cessent donc de grimper dans ce dossier, et face à cette rude concurrence, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de s’impliquer personnellement.

Al-Khelaïfi a pris le dossier en main

Le président du PSG, très attiré par le profil de Désiré Doué, aurait décidé de passer la seconde afin de ne laisser aucune chance au Bayern : « Al-Khelaïfi a été particulièrement actif dans les négociations pendant le week-end », a même précisé le journaliste Abdellah Boulma sur son compte X. Reste à savoir qui raflera la mise pour Doué.