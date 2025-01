Mercato - PSG : Cette star a choisi sa prochaine destination !

Alexis Brunet

Cet hiver, il ne devrait pas y avoir de mouvement au poste de gardien de but au PSG, mais cela pourrait être le cas l’été prochain. En effet, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris et il se pose des questions sur son avenir. L’Italien aimerait bien revenir dans son pays et cela tombe bien, un club de Serie A serait intéressé.

Depuis 2021, Gianluigi Donnarumma évolue au PSG. Le gardien est actuellement lié avec le club de la capitale jusqu’à l’été 2026, mais rien n’indique que l’aventure dans la capitale française de l’Italien se prolongera après cette date. En effet, les négociations pour sa prolongation de contrat sont actuellement au point mort.

Luis Enrique a plusieurs fois fait appel à Safonov

Gianluigi Donnarumma se poserait des questions sur la suite de sa carrière. Le portier n’est plus aussi certain de rester au PSG, car il est parfois victime des choix de Luis Enrique. En effet, déjà huit fois depuis le début de saison, l’entraîneur parisien a décidé de titulariser Matvey Safonov à la place de l’ancien joueur de l’AC Milan. Donnarumma n’est donc pas titulaire indiscutable et cela le gêne un peu.

Donnarumma veut rentrer en Italie

Le PSG devrait donc se méfier s’il veut garder Gianluigi Donnarumma, car, dans le même temps, un club se montrerait intéressé par ses services. Sky Italia a en effet révélé que l’Inter Milan pensait au joueur parisien pour potentiellement prendre la succession de Yann Sommer. Une option tout à fait crédible, car d’après Sport Mediaset, l’ancien joueur de l’AC Milan aimerait revenir dans son pays. Le PSG est sous pression.