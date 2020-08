Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant de Cavani laisse planer le doute...

Publié le 19 août 2020 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Edinson Cavani a quitté le PSG et serait de plus en plus proche de rejoindre le Benfica. Tiago Pinto, directeur général du club portugais, a lâché ses vérités sur ce dossier.

Engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin, Edinson Cavani a décidé de faire ses valises et de prendre le large. Contrairement à Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting, qui étaient dans la même situation contractuelle que lui, El Matador n'a pas prolongé son contrat de deux mois pour poursuivre la campagne européenne avec le PSG. Résultat, Edinson Cavani ne disputera pas la finale de la Ligue des Champions ce dimanche avec le club parisien, mais pourrait très bientôt endosser de nouvelles couleurs. Alors que le meilleur buteur du PSG (200 réalisations) devrait s'engager avec le Benfica Lisbonne très prochainement, Tiago Pinto s'est livré sur ce dossier.

«Edinson Cavani est un grand joueur, mais...»