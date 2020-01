Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle mise au point dans le dossier Camavinga !

Publié le 26 janvier 2020 à 16h15 par J.-G.D.

Julien Stéphan campe sur ses positions concernant Eduardo Camavinga. Malgré l’intérêt du PSG ou du Milan AC, selon Le 10 Sport, l’entraîneur de Rennes demande à son milieu de terrain de rester au moins une saison de plus.

De haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga fait preuve d’une maturité déconcertante. Le milieu de terrain du Stade Rennais s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu, et ses performances parlent clairement pour lui. Il n’en fallait pas plus pour attiser la convoitise de grosses écuries. Le PSG ferait donc partie de la liste des prétendants de l'international Espoirs tricolore, au même titre que le Milan AC, d'après les informations du 10 Sport. Mais Julien Stéphan espère autre chose pour Camavinga, lui qui avouait dernièrement : « On verra ce qui se passera à la fin de la saison, mais je pense qu’une année supplémentaire avec nous lui sera bénéfique ». Le technicien de Rennes en a d'ailleurs rajouté une couche ce dimanche lors d'une interview à beIN SPORTS .

« Refaire une année supplémentaire avec nous, ça pourrait lui faire le plus grand bien »