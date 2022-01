Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland va vendre la mèche pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 8h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de son contrat, le PSG penserait à Erling Haaland pour le remplacer. Cependant, le Borussia Dortmund souhaiterait conserver son attaquant et se montrerait de plus en plus pressant. De ce fait, le joueur devrait prendre une décision pour son avenir très prochainement.

Libre de tout contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait déjà trouvé un accord moral avec Real Madrid comme le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité. La fin de son aventure au PSG semble donc se rapprocher à grand pas. Par conséquent, malgré ses grands espoirs de voir son numéro 7 prolonger avant l’issue de la saison, le club de la capitale se pencherait tout de même sur sa succession pour éviter d’être pris au dépourvu au moment fatidique. De ce fait, le10sport.com vous révélait en août dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le PSG n’est pas le seul club à vouloir arracher l’attaquant norvégien au Borussia Dortmund. D’autant plus que le club de la Ruhr compte bien garder son buteur de 21 ans. Le pensionnaire de Bundesliga se montre d’ailleurs de plus en plus pressant envers Erling Haaland concernant sa décision pour son avenir : « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. »

«Ils veulent que je prenne ma décision maintenant»