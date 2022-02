Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 février 2022 à 12h45 par T.M.

Très proche de Lionel Messi, Cesc Fabregas a fait une grosse confidence concernant l’avenir de l’actuel joueur du PSG.

Depuis le début de cette saison, Lionel Messi est un joueur du PSG. Bien que d’accord avec Joan Laporta pour prolonger au FC Barcelone, l’Argentin n’a pas pu parapher son nouveau contrat. Une énorme page de la carrière de Messi s’est ainsi tournée et c’est en larmes que La Pulga a fait ses adieux au club catalan. Depuis, le septuple Ballon d’Or a rebondi aux côtés de Neymar et compagnie au PSG, mais ce n’est pas pour autant qu’il oublie le Barça.

« Il va revenir »