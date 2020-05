Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait favoriser l'arrivée de Bakayoko !

Publié le 9 mai 2020 à 9h45 par B.C.

Pisté par le PSG en vue du prochain mercato estival comme vous l'a révélé le 10 Sport, Tiémoué Bakayoko souhaiterait rejoindre le club de la capitale. Et son agent pourrait l'aider à réaliser son rêve...

Cet été, Leonardo devrait partir à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG souhaite apporter de la taille dans l'entrejeu et viserait ainsi plusieurs joueurs, à l'image de Tiémoué Bakayoko. L'international français, prêté à l'AS Monaco cette saison, retournera prochainement à Chelsea mais souhaiterait changer de club durant, et d'après les informations du Parisien , Bakayoko rêverait de rejoindre le PSG. Le joueur de 25 ans est né dans le XIVe arrondissement de la capitale et voudrait donc retourner en Ile-de-France, région où beaucoup de ses proches sont présents. S'il n'y aurait actuellement aucune négociation pour un transfert, Bakayoko aurait malgré tout des chances de rejoindre le club de la capitale, notamment grâce à son agent.

L'agent de Bakayoko connaît bien le PSG