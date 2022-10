Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui peut tout changer pour ce gros transfert

Publié le 18 octobre 2022 à 15h45

Arthur Montagne

Cet hiver, le PSG devrait revenir à la charge pour le transfert de Milan Skriniar après avoir tenté de le recruter durant tout l'été. Néanmoins, une éventuelle qualification de l'Inter Milan pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait relancer ce dossier.

Priorité du PSG durant le précédent mercato estival, Milan Skriniar sera toujours au cœur des discussions cet hiver. Et pour cause, le contrat de l'international slovaque s'achève en juin prochain avec l'Inter Milan. Par conséquent, le PSG pourrait revenir à la charge avec une offre inférieure à celle transmise durant l'été.

La Ligue des champions est cruciale dans le dossier Skriniar

Conscient de la menace qui plane pour l'avenir de son défenseur central, l'Inter Milan va néanmoins tenter de convaincre Milan Skriniar de prolonger. Et comme le révèle TMW , la Ligue des champions peut tout changer dans ce dossier. En effet, le club lombard a hérité du groupe de la mort en compagnie du FC Barcelone, du Bayern Munich et du Viktoria Plzen. Il était donc impossible pour les Milanais de se projeter sur une qualification en huitième de finale et donc de prendre en compte les revenus qui vont avec.

L'Inter sauvée par la qualification en huitième ?

Néanmoins, l'Inter Milan est aujourd'hui idéalement placée pour se hisser en huitième de finale de la Ligue des champions. Une victoire contre le Viktoria Plzen est ce sera fait. L'occasion pour le club intériste de récupérer un joli chèque qui facilitera les négociations pour la prolongation de Milan Skriniar.