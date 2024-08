Mercato - PSG : C’est imminent pour la succession de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche du successeur de Kylian Mbappé, le PSG semble faire de Nico Williams l'une de ses priorités. Cependant, la concurrence est rude pour l'international espagnol également désiré par le FC Barcelone, et que l'Athletic Bilbao souhaite conserver. Quoi qu'il en soit, la réponse semble désormais imminente pour le Champion d'Europe qui a déjà fait son retour de vacances.

Après l'arrivée de Matvey Safonov pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar, le PSG va prochainement officialiser la transfert de Joao Neves, qui arrive de Benfica pour 70M€, bonus compris. Il sera ensuite temps de gérer la succession de Kylian Mbappé, et cela tombe bien puisque la réponse de Nico Williams semble désormais imminente.

Mercato : Le PSG vise un gros transfert, il sort du silence https://t.co/lzTZzONpGI pic.twitter.com/5wUCoiwKY3 — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Une bataille à 3 pour Nico Williams

Très apprécié au PSG, l'ailier espagnol possède l'avantage de disposer d'une clause libératoire estimée à 62M€. Par conséquent, d'autres clubs se sont positionnés à l'image du FC Barcelone qui continue de faire de Nico Williams sa grande priorité. La dernière option concerne l'Athletic Bilbao, qui souhaite trouver un accord pour une prolongation.

De retour à Bilbao, Nico Williams va donner sa réponse

Par conséquent, c'est une bataille à trois qui se dessine dans ce dossier et la réponse est désormais imminente. Et pour cause, Nico Williams a déjà fait son retour à Bilbao alors qu'il n'était pas attendu avant le 12 août. Et selon les informations de SPORT, cela signifie que l'ailier espagnol va très prochainement donner sa réponse.