Mercato - PSG : «C’est fini», un phénomène vend la mèche en direct ?

Thomas Bourseau

Xavi Simons fait parler de lui partout, sauf au PSG. Prêté au RB Leipzig jusqu’au mercato qui va bientôt ouvrir ses portes, le milieu offensif et attaquant latéral est attendu au Paris Saint-Germain par ses dirigeants et semble avoir laissé entendre que son aventure à Leipzig était terminée. Explications.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que le PSG décide de rapatrier Xavi Simons. À son départ de Paris à l’été 2022 pour le PSV Eindhoven, le milieu de terrain néerlandais pouvait revenir au Paris Saint-Germain si le club de la capitale décidait d’activer une clause de rachat au terme de la saison suivante qui était fixée à 6M€. Ce que le PSG a fait avant de l’envoyer en prêt au RB Leipzig.

«Maintenant c’est fini, il y a l’Euro, mais c’est vraiment bien, j’ai trop kiffé»

En l’espace d’une saison, Simons a noué de fortes amitiés de l’autre côté du Rhin. « Il y a (Mohamed) Simakan, Castello (ndlr Lukeba), El Chadaille aussi (ndlr Bitshiabu). On est un bon groupe. Si je me sens bien là-bas ? Oui, bien sûr. On est tous ensemble. Maintenant c’est fini, maintenant il y a l’Euro, mais c’est vraiment bien, j’ai trop kiffé ». a confié Xavi Simons au cours d’un live pour Bass QIfoot.

Le PSG attend le feu vert de Xavi Simons, le Barça et le Bayern en embuscade

Ces dernières semaines, le feuilleton Xavi Simons anime particulièrement cette période pré-mercato. Le 26 avril dernier, le10sport.com vous dévoilait que le PSG attendait la réponse finale du joueur pour son avenir puisqu’un accord avait été passé l’été dernier pour qu’il dispose d’un bon de sortie si tel était son souhait. Le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich semblent être sur les rangs, sans oublier la Premier League.