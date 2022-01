Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour la fin du mercato hivernal !

Publié le 31 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Après son échec dans le dossier Tanguy Ndombele, le PSG ne devrait finalement pas recruter en cette fin de mercato hivernal. Et Mauricio Pochettino a d’ailleurs confirmé cette tendance dans son discours…

Après une longue période de négociations et un feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, le PSG a finalement décidé de jeter l’éponge pour Tanguy Ndombele (25 ans). D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le milieu de terrain français est finalement ok pour retourner à l’OL dans le cadre d’un prêt alors que son souhait initial était de rallier le PSG. Et le club de la capitale ne devrait donc accueillir aucun renfort cet hiver…

« Je n’attends rien avant la fin »