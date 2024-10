Mercato - PSG : C'est annoncé, Paris réclame 50M€ !

Thomas Bourseau

Grâce notamment à ses performances convaincantes avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani dispose d'une belle cote sur le marché des transferts malgré son temps de jeu infime au PSG sous Luis Enrique. Les dirigeants du Paris Saint-Germain attendraient que Kolo Muani continue d'être performant avec les Bleus afin de partir cet hiver et pas vraiment au rabais...

Randal Kolo Muani est-il une erreur de casting ? Recruté pour 90M€ au cours du mercato estival de 2023, l'international français ne s'est jamais pleinement imposé dans le onze de départ de Luis Enrique depuis qu'il a déposé ses valises au Paris Saint-Germain. Et alors que Kylian Mbappé est parti pour le Real Madrid et que Gonçalo Ramos est blessé à la cheville depuis le début de la saison, Kolo Muani n'en a pas profité.

Le PSG compte sur l'équipe de France pour le départ de Kolo Muani ?

Selon les informations de L'Equipe, Randal Kolo Muani aurait acté depuis quelque temps désormais que son avenir ne s'inscrivait pas au PSG. D'ailleurs, des échanges entre le clan Kolo Muani et le Paris Saint-Germain auraient eu lieu en coulisse. Au cœur de ce dossier, les dirigeants du PSG ne voudraient pas vendre au rabais un joueur recruté pour 90M€ il y a seulement un an selon L'Equipe. D'ailleurs, à en croire le média sportif, on estimerait à Paris que ses performances avec l'équipe de France lui permettent de garder une belle cote sur le marché des transferts.

Le PSG attend une offre entre 40 et 50M€ pour Kolo Muani

Si bien que le Paris Saint-Germain attendrait une offre entre 40 et 50M€ pour un transfert sec dans les prochaines semaines. Une belle somme que peu de clubs sont en mesure de débourser en pleine saison alors qu'il est annoncé sur le départ pour le mercato hivernal. Un prêt avec option d'achat serait plus accessible, mais encore faut-il qu'il y ait du monde prêt à toquer à la porte comme L'Equipe le souligne ce lundi soir.