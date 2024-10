Mercato - PSG : Luis Enrique valide un transfert à 60M€ !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice. Le club de la capitale a recruté des éléments jeunes, dont João Neves. Le milieu de terrain de 20 ans s’est très rapidement intégré dans le vestiaire parisien. Le jeune international portugais fait déjà l’unanimité chez les Rouge-et-Bleu. Luis Enrique est même très satisfait de le compter dans son effectif.

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato cet été. Le club de la capitale a recruté des éléments jeunes, dont João Neves. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 60M€ pour convaincre le Benfica Lisbonne. Et le milieu de terrain de 20 ans s’est très rapidement intégré dans le vestiaire parisien.

Kolo Muani - PSG : Luis Enrique lui a menti ? https://t.co/tqP8wMegCH pic.twitter.com/LCUgZIKsmq — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

João Neves fait l'unanimité au PSG

Luis Enrique a très vite accordé sa confiance à João Neves. Le Parisien révèle d’ailleurs que le jeune international portugais avait impressionné tout le monde au PSG dès son arrivée dans la capitale. De ses partenaires au staff technique en passant par Luis Enrique, tout le monde a validé son transfert.

Luis Enrique lui fait confiance

Et João Neves le rend bien au PSG. Auteur de 6 passes décisives en 12 matchs, le crack de 20 ans est le troisième joueur le plus utilisé par Luis Enrique derrière Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery. João Neves colle parfaitement au profil recherché par l’entraîneur espagnol sur le mercato. Et pour le moment, il lui apporte une entière satisfaction.