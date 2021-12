Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur la succession de Leonardo !

Publié le 2 décembre 2021 à 19h15 par T.M.

Alors qu’il était annoncé en Espagne que le PSG négocierait avec Ramon Planes, des précisions ont été apportées sur le sujet.

Les jours de Leonardo pourraient-ils être comptés au PSG ? Dernièrement, il était question d’un possible départ, notamment pour faire de la place à Zinedine Zidane. Et ce jeudi, de nouvelles rumeurs sont apparues concernant le Brésilien, du moins sur l’identité de son possible successeur. En effet, selon les informations de la Cadena Ser , le PSG négocierait avec Ramon Planes, qui vient à peine de quitter ses fonctions de secrétaire technique du FC Barcelone. Pourrait-il alors être le futur directeur sportif du PSG ?

Aucune offre !