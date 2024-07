Mercato - PSG : Ce transfert validé par la mère de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ce n’est pas un, mais bien deux Mbappé qui ont quitté le PSG. Tandis que Kylian s’est engagé avec le Real Madrid, son petit frère, Ethan a lui aussi fait ses valises pour rejoindre le LOSC. A 17 ans, le milieu de terrain va donc poursuivre sa carrière sous le maillot des Dogues. Une nouvelle aventure pour Ethan Mbappé qui ravit sa mère, Fayza Lamari.

S’il a un temps été question de la signature d’un premier contrat professionnel au PSG pour Ethan Mbappé, les discussions n’ont finalement pas abouti. Par conséquent, comme son frère Kylian, le joueur de 17 ans a donc quitté le club de la capitale à l’occasion de ce mercato estival. Ethan Mbappé n’a lui pas rejoint le Real Madrid, mais plutôt le LOSC.

« Ça va lui faire beaucoup de bien de signer à Lille »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien, Fayza Lamari s’est confiée sur le départ d’Ethan Mbappé au LOSC. La mère des frères Mbappé a alors fait savoir : « Il va écrire son histoire. Il doit travailler, c’est comme à l’école ! Mais il franchit les étapes et il est épanoui. Ça va lui faire beaucoup de bien de signer à Lille, de sortir un peu du statut de « frère de ». Il se construit, il vient d’avoir son bac. C’est beau. C’est magnifique pour des parents ».

« Il a sa personnalité, il a son talent, son histoire à créer »

« Ethan, par exemple, il était important qu’il existe en tant qu’Ethan. Il a sa personnalité, il a son talent, son histoire à créer. Toutes ces décisions, on en a beaucoup discuté en famille. Il était important que chacun écrive son histoire. En tant que parents, on veut maintenant aussi donner la priorité à Ethan. Ce qu’on a donné à Kylian, on va le donner à Ethan. Au départ de la carrière de Kylian, c’est vrai que j’avais une place importante. L’idée, c’est de continuer à construire encore et encore pour structurer et, au final, être moins présente. C’est d’ailleurs déjà le cas », a également expliqué Fayza Lamari concernant Ethan Mbappé, désormais joueur du LOSC.