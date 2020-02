Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe fort sur la piste Allegri pour le PSG…

Publié le 21 février 2020 à 6h10 par La rédaction

Au-delà de ses démentis de circonstance sur la piste PSG, un fait semble prouver qu'il existe bien un axe ouvert entre Paris et Massimiliano Allegri. Analyse.

Interrogé aujourd'hui par l' AFP , Massimiliano Allegri a affirmé ne pas avoir été approché par le PSG pour l'année prochaine : « Ai-je été approché par Leonardo pour entraîner le PSG ? Non. Un, parce qu'il n'y a rien. Deux, parce que ce serait un manque de respect pour les autres. Aujourd'hui, je suis à Paris, ville magnifique, pour présenter mon livre, et surtout mes anecdotes, expériences. Je ne parle pas de mon futur car mon futur, je ne le connais pas. Je profite encore d'un peu de vacances. Il reste combien ? Trois mois de vacances ? Donc, encore trois mois de vacances, ça va. En septembre, je dois revenir, même si je m'habitue trop bien aux vacances, et je ne travaille plus. Donc, il faut que je revienne ! ».

Campagne médiatique

A l'opposé du démenti de circonstance de l'entraîneur italien, qui n'a pas d'autres choix que de s'inscrire en faux au sujet d'un contact avec Paris, un fait confirme qu'il existe bien une piste Allegri pour le PSG. Le coach italien mène en effet une véritable campagne de presse ces derniers jours à l'intention de la France. Officiellement, il s'agit bien sûr de promouvoir un livre. Mais une telle présence médiatique sur la France raisonne comme une prise de position en vue d'une arrivée l'été prochain.