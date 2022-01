Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur le départ de Kalimuendo !

Publié le 31 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Prêté par le PSG au RC Lens, Arnaud Kalimuendo ne cesse de confirmer dans le nord de la France. Un choix de carrière d’ailleurs validé par Sylvain Ripoll, entraîneur des Espoirs.

Si Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi avaient eux choisi de quitter définitivement le PSG pour avoir leur chance, Arnaud Kalimuendo a lui privilégié un prêt. Cédé la saison dernière au RC Lens, l’attaquant avait fait fort impression au sein de l’effectif de Franck Haise. Un groupe que Kalimuendo a d’ailleurs retrouvé cette saison à défaut d’avoir une place dans l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG. Dans le nord de la France, le Parisien continue donc de s’améliorer.

« Il a trouvé le contexte idéal »