Mercato - PSG : Ce joueur du Barça qui s’inquiète d’une arrivée de Neymar...

Publié le 1 mai 2020 à 12h15 par T.M.

Bien que cela semble très compliqué, Neymar est toujours ciblé par le FC Barcelone. Des rumeurs qui préoccupent Ousmane Dembélé...

Neymar reviendra-t-il au FC Barcelone ? Telle est la question qui se pose depuis plusieurs semaines. Alors que Josep Maria Bartomeu rêve de rapatrier le joueur du PSG, ce désir pourrait finalement ne as pouvoir être exaucé. La raison ? Le coronavirus. En effet, à cause de cette pandémie, les caisses du Barça sont vides. Ce vendredi, Mundo Deportivo assure d’ailleurs que l’arrivée de Neymar serait « quasiment impossible », notamment parce que l’argent qui sera disponible devrait être utilisé en priorité pour Lautaro Martinez. De quoi enterrer un peu plus ce dossier, qui reste toutefois dans certains esprits en Catalogne.

Dembélé se pose des questions...