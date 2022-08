Foot - Mercato - PSG

Campos touche au but, un dernier obstacle dans ce dossier brûlant

Publié le 5 août 2022 à 16h30 par Dan Marciano

L'opération dégraissage devrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Le PSG va se séparer de plusieurs éléments indésirables comme Eric Junior Dina-Ebimbe ou encore Leandro Paredes. Ce dernier figurerait dans le viseur de la Juventus. Le club italien espère se séparer rapidement d'Arthur avant de s'attaquer à l'international argentin.

Alors que le PSG débutera son championnat à Clermont ce samedi, l'effectif devrait changer de visage dans les prochaines semaines. Le club parisien devrait se séparer de plusieurs éléments d'ici la fin du mercato estival. Le prochain à partir pourrait être Eric Junior Dina-Ebimbe. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le jeune milieu de terrain est proche de rejoindre l'Allemagne. D'autres joueurs sont aussi annoncés sur le départ comme Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo ou encore Leandro Paredes. Lié au PSG jusqu'en 2024, le milieu de terrain de 28 ans pourrait se diriger vers la Juventus.

La Juve aurait un accord le joueur

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, mais aussi de Calciomercato.com, Leandro Paredes aurait déjà un accord avec la Vieille Dame. En manque de temps de jeu en France, le compatriote de Lionel Messi aimerait se relancer en Serie A. Un championnat qu'il connait bien puisqu'il a déjà porté les couleurs du Chievo Vérone, d'Empoli et la Roma. Il faut dire que la formation transalpine travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines. La Vielle Dame n'a plus qu'à s'entendre avec les dirigeants du PSG, qui auraient fait un geste.

Le PSG fait baisser le prix

Comme confirmé par Calciomercato.com, le PSG réclamait près de 25M€ pour libérer Leandro Paredes. Mais selon Gianluca Di Marzio, les responsables parisiens auraient revu leurs exigences à la baisse. Ils pourrait accepter le départ de son milieu de terrain argentin en cas d'offre de 15M€. Mais avant de s'attaquer au joueur du PSG, la Juventus va devoir se séparer d'un élément.

La Juve veut vendre Arthur avant d'accélérer