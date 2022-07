Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Paqueta

Publié le 27 juillet 2022 à 21h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il voudrait quitter l'OL lors de ce mercato estival, Lucas Paqueta serait suivi par le PSG et plusieurs cadors de Premier League. Malgré tout, l'international brésilien ne devrait pas quitter les Gones de si tôt. En effet, Lucas Paqueta devrait débuter la saison avec l'OL, à moins qu'une nouvelle écurie britannique décide de lancer les hostilités sur ce dossier.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Lucas Paqueta pourrait ne plus porter les couleurs de l'OL à la fin du mercato estival. En effet, comme l'a indiqué L'Equipe , le milieu offensif brésilien et le club rhodanien seraient disposés à se quitter à l'intersaison. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. D'après les dernières indiscrétions d' ESPN , le club emmené par Christophe Galtier serait prêt à se jeter sur Lucas Paqueta cet été, et ce, malgré le départ de Leonardo et l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football. Toutefois, le club de la capitale aurait des adversaires de taille sur ce dossier.

Mercato - PSG : Le tarif est fixé pour le transfert de Paqueta https://t.co/L8P0AE0pLe pic.twitter.com/hbeqQ1ybux — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Lucas Paqueta parti pour débuter sa saison avec l'OL ?

D'après L'Equipe , Lucas Paqueta aurait une grosse cote de popularité en Premier League. En effet, la star de l'OL serait lié à la fois à Arsenal, Newcastle, Chelsea, Manchester United, Tottenham et Manchester City. D'ailleurs, les Spurs et les Citizens seraient en ballotage plus que favorable sur ce dossier. Mais alors qu'il serait en pole position pour le transfert de Lucas Paqueta, Pep Guardiola ne compterait lancer les grandes manoeuvres qu'en cas de départ de Bernardo Silva. Ainsi, Lucas Paqueta serait encore loin d'un départ de l'OL.

Peter Bosz veut mettre Lucas Paqueta en avant jusqu'à son départ