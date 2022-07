Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Guardiola proposée à Ancelotti?

Publié le 27 juillet 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Alors que Bernardo Silva voudrait à tout prix quitter Manchester City cet été, Jorge Mendes s'activerait en coulisses pour lui dénicher un nouveau club. Pour obtenir gain de cause, l'agent portugais aurait proposé les services du protégé de Pep Guardiola à des écuries européennes, dont le Real Madrid et le FC Barcelone.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva pourrait ne plus faire long feu chez les Citizens . D'après les indiscrétions de L'Equipe , l'international portugais voudrait changer de club depuis un an. Et il aurait des chances de voir son souhait être exaucé lors de ce mercato estival.

Bernardo Silva veut quitter Manchester City depuis un an

Toujours selon L'Equipe , Jorge Mendes serait au travail pour trouver un nouveau club à Bernardo Silva. Et il démarcherait surtout en Espagne.

Jorge Mendes a approché le Real Madrid et le FC Barcelone