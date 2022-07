Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar dicté par Cristiano Ronaldo?

Publié le 27 juillet 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme révélé par le10sport.com, Neymar serait poussé vers la sortie par la direction du PSG. Consciente de la situation de la star brésilienne, la direction de Manchester United penserait à boucler son transfert cet été en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Prolongé il y a un an par le PSG, Neymar s'est entendu avec sa direction pour que son contrat soit étendu jusqu'au 30 juin 2027 cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 10 du PSG a donc vu son bail être allongé d'une nouvelle année à l'intersaison. Malgré tout, Neymar pourrait ne plus faire long feu à Paris.

Neymar sur les tablettes de Manchester United ?

Après la prolongation de Kylian Mbappé dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une nouvelle révolution au PSG en s'offrant les services de Luis Campos et de Christophe Galtier. Et avec son nouveau conseiller football et son nouvel entraineur, le président parisien compterait rebâtir totalement son effectif. Désireux de ne plus avoir une équipe « bling-bling » , Nasser Al-Khelaïfi aimerait se séparer de Neymar lors de ce mercato. Et cela tombe plutôt bien, puisque Manchester United serait en embuscade pour le recruter.

Manchester United pense à Neymar pour remplacer Cristiano Ronaldo