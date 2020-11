Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour cette opération colossale de Leonardo !

15 novembre 2020

Leonardo pourrait bel et bien boucler l’arrivée de Christian Eriksen, grâce à un joueur du Paris Saint-Germain.

Le mercato hivernal ne devrait pas être des plus chauds. Pourtant, quelques occasions en or pourraient se présenter. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, avec Christian Eriksen. Le Danois serait en rupture totale avec Antonio Conte et un départ de l’Inter semblerait désormais inexorable, selon la presse italienne. La Gazzetta dello Sport a notamment expliqué que Leonardo aimerait tirer son épingle du jeu, grâce à un échange entre Eriksen et Leandro Paredes.

L’Inter plus qu'ouverte à un échange pour Eriksen ?