Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se dégage pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 3 juillet 2020 à 20h45 par A.C.

Un sérieux adversaire devrait quitter la course à David Alaba, latéral gauche du Bayern Munich très apprécié par la Juventus.

Si le Bayern Munich a sorti plusieurs jeunes joueurs intéressants ces dernières saisons et qu’il a bouclé le coup Leroy Sané, il pourrait voir un cadre claquer la porte. Il s’agit de David Alaba, considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche au monde et acteur important des nombreux succès bavarois. Son contrat se termine en juin prochain et Leonardo a flairé le bon coup, puisqu’il souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain. Il n’est pas seul sur l’international autrichien toutefois, puisque des nombreux clubs européens aurait également été alertés.

L’Inter se retire de la course à Alaba