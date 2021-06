Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic aurait reçu une grande consigne pour son avenir !

Publié le 4 juin 2021 à 1h15 par La rédaction

Connaissant une adaptation compliquée au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait déjà partir. Et si le PSG est annoncé comme l'une des possibles prochaines destinations du Bosnien, la Juventus pourrait venir mettre des bâtons dans les roues de Leonardo.

N’ayant pas réussi à s’imposer dans l’effectif de Ronald Koeman, Miralem Pjanic se chercherait déjà une porte de sortie. Le Bosnien ne se sentirait pas heureux au FC Barcelone où il connaît une adaptation difficile. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG pourrait être la prochaine destination du milieu de terrain de 31 ans. Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque la Juventus et Massimiliano Allegri aimeraient récupérer leur ancien joueur. Et la Vieille Dame pourrait bel et bien venir compliquer les affaires du pensionnaire de Ligue 1.

La Juventus veut bloquer Pjanic !