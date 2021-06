Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 3 juin 2021 à 22h00 par A.C.

Champion de l’Italie avec l’Inter cette saison, Lautaro Martinez pourrait connaitre un nouveau championnat cet été.

Alors qu’Antonio Conte semblait vouloir installer une nouvelle hégémonie en Serie A, les propriétaires de l’Inter semblent plutôt décidés à démanteler l’équipe actuellement en place. Les Nerazzurri seraient obligés de faire un bénéfice de 80 à 100M€ lors du mercato estival, afin d’assurer la stabilité de ses comptes. Considéré comme l’un des grands acteurs du Scudetto, Lautaro Martinez possède une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif et ne manque pas de courtisans, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone souhaiteraient s’attacher ses services.

Lautaro Martinez à l’Atlético pour 80M€ ?