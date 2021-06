Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste défensive qui répond à l’intérêt de Longoria !

Publié le 3 juin 2021 à 23h00 par La rédaction

Prêté cette saison par l’Inter Milan à Lorient, Andreaw Gravillon aurait notamment tapé dans l’oeil de l’OM. Un intérêt évoque par le défenseur de 23 ans.

Cette saison, c’est sous le maillot de Lorient qu’Andreaw Gravillon a évolué. Mais le joueur de 23 ans appartient à l’Inter Milan, à qui il est lié jusqu’en 2023. Toutefois, l’avenir du Guadeloupéen ne devrait pas s’écrire en Lombardie, de même que chez les Merlus. En effet, alors que Lorient avait une option d’achat, celle-ci n’a pas été levée. Une opportunité dont pourrait se saisir d’autres clubs, notamment en Ligue 1. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt de l’OM ou encore de l’ASSE pour Gravillon.

« On reste attentif »