Mercato - PSG : Ça se complique pour cette grosse opération tentée par Leonardo !

Publié le 4 juillet 2021 à 15h45 par La rédaction

Désireux de renforcer l'effectif du PSG cet été, Leonardo s'intéresserait fortement à Joaquín Correa. Le directeur sportif brésilien aurait même un plan incluant Pablo Sarabia dans la transaction pour parvenir à ses fins. Mais le dossier pourrait vite se compliquer.

Auteur d’une saison satisfaisante avec la Lazio (11 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues), Joaquín Correa aurait tapé dans l’œil du PSG. Très polyvalent puisqu’il est capable d’évoluer à tous les postes offensifs, tant dans l’axe que sur les ailes, l’Argentin serait très apprécié par Leonardo. Le directeur sportif parisien verrait en Joaquín Correa une bonne opportunité de se renforcer cet été. Le Brésilien aurait donc déjà entamé les négociations avec la Lazio pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024. Leonardo avait même déjà un plan en tête pour parvenir à ses fins. Mais le dossier pourrait se compliquer.

La Lazio demande plus pour libérer Correa