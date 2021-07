Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia, la clé pour Leonardo avec ce joli coup en Serie A ?

Publié le 3 juillet 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Joaquin Correa afin de renforcer son secteur offensif, l’issue du dossier pourrait directement dépendre de Pablo Sarabia.

Leonardo ne chôme pas en ce début de mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG est au four et au moulin puisqu’il a déjà bouclé la venue de Georginio Wijnaldum, tandis que les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos paraissent être en passe d’être réglées. Mais pas question pour autant de réduire la cadence pour le club de la capitale, bien au contraire même ! En effet, le PSG ambitionne désormais de renforcer son secteur offensif et il cible dans cette optique Joaquin Correa, attaquant argentin de 26 ans évoluant à la Lazio.

Le PSG aimerait inclure Pablo Sarabia dans un deal pour Joaquin Correa

Ainsi, Leonardo négocierait avec ardemment avec l’écurie romaine depuis quelques jours afin de lui arracher son numéro. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano lors de son live sur Twitch dans la nuit de ce vendredi à samedi, la Lazio évalue sa valeur marchande à 45 M€. Cependant, le PSG aurait clairement l’intention de réduire l’addition et voudrait inclure Pablo Sarabia dans la transaction en ce sens. Cette tendance annoncée depuis maintenant quelques jours a été confirmée par Fabrizio Romano, tandis qu’Alfredo Pedulla est allé encore plus loin en évoquant une offre précise du club de la capitale. Selon lui, le PSG proposerait 10 M€ plus les services de son international espagnol à la Lazio afin de recruter Joaquin Correa. De son côté, la Lazio serait séduite par le profil d’attaquant polyvalent de l’ancien joueur du Séville FC, mais elle réclamerait malgré tout une petite hausse de l’offre monétaire parisienne, à hauteur de 16 ou 18 M€.

Pablo Sarabia snobera-t-il un éventuel retour en Espagne ?

Toute la question est maintenant de savoir si le PSG acceptera de relever sa proposition. Mais surtout, il faudra aussi voir si Pablo Sarabia sera ouvert à l’idée de rallier la Serie A cet été. Et pour l’heure, cette donnée est pour le moins incertaine. En effet, jusque-là, il a toujours été avancé dans la presse que Pablo Sarabia voyait d’un bon oeil la perpective d’effectuer son retour en Liga en cas de départ de Paris cet été. Il faut dire que les trois plus grandes écuries espagnoles ont été annoncées sur ses traces. L’Atlético de Madrid le ciblerait réellement, tandis que le FC Barcelone et le Real Madrid l’observeraient simplement en tant que possible opportunité. Dans le même temps, un retour au Séville FC a parfois été évoqué, tandis que la Real Sociedad et le Villarreal CF suivront aussi sa situation. De ce fait, Pablo Sarabia sera-t-il prêt à snober un retour au pays, d’autant plus qu’il est la grande surprise de l’Espagne à l’Euro, afin de découvrir la Serie A ? Pour l’heure rien n’est moins sûr, et cela compromettra grandement les plans du PSG avec Joaquin Correa le cas échéant.