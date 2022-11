Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Galtier, Campos a joué avec le feu

Publié le 11 novembre 2022 à 20h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Nommé entraîneur du PSG l’été dernier après seulement une saison passée à l’OGC Nice, Christophe Galtier revient de loin. Au départ, la direction parisienne n’était pas du tout emballée par le choix de Luis Campos. Finalement, elle a fini par faire confiance à son nouveau conseiller sportif.

L’été dernier, le PSG est passé dans une nouvelle dimension. Après une saison décevante, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remercier Leonardo et Mauricio Pochettino. Luis Campos a remplacé le premier, Christophe Galtier le second. Un choix logique pour le Portugais mais beaucoup plus étonnant pour Galtier.

Luis Campos a tout changé

Même s’il a réalisé du très bon boulot en Ligue 1, Christophe Galtier ne semblait pas être la solution logique pour le PSG. Finalement, l’arrivée de Luis Campos a tout changé et il a convaincu sa direction de faire confiance au technicien français.

Christophe Galtier ne faisait pas l’unanimité