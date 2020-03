Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage Leonardo dans le dossier Willian ?

Publié le 13 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité dernièrement, Willian est une piste surveillée par Leonardo. Et le PSG pourrait rafler la mise dans ce dossier ayant une chose que les autres courtisans du Brésilien ne seraient pas forcément en mesure de lui offrir. Explications.

Et si Leonardo mettait la main sur un international brésilien gratuitement à l’intersaison ? Alors que le contrat de Willian avec Chelsea expirera en juin prochain, le PSG a coché le nom de l’ailier des Blues dans sa liste de potentielles recrues, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 mars dernier. On vous dévoilait également qu’Arsenal et Manchester United mènent la danse avec le PSG dans la course à la signature de Willian. Mais le club de la capitale pourrait disposer d’un bel avantage dans cette opération.

Disputant la Ligue des champions, le PSG aurait un avantage pour le Brésilien