Mercato - PSG : Après l’échec Endrick, Campos s’attaque à un nouveau phénomène brésilien

Alors que le PSG était sur le coup, Endrick, annoncé comme la nouvelle pépite du football brésilien, s’est finalement engagé avec le Real Madrid. Mais Luis Campos pourrait attirer une autre sensation venue du Brésil. En effet, les Parisiens seraient sur la piste de Vitor Roque, âgé de 17 ans et qui évolue à l’Athletico Paranaense.

Le Real Madrid a raflé la mise. Alors que les plus grands clubs européens étaient intéressés, la Casa Blanca a sécurisé le recrutement d’Endrick. Âgé de seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras, surnommé le « nouveau Neymar », rejoindra la capitale espagnole en 2024. Un coup dur pour le PSG, qui était sur le coup. Mais les Parisiens pourraient se consoler avec une autre pépite brésilienne : Vitor Roque. À l’instar d’Endrick, le joueur de 17 ans de l’Athletico Paranaense pourrait rallier l’Europe dans les prochains mois, lui qui fêtera ses 18 ans le 28 février prochain.

Le PSG bien placé pour Vitor Roque

D’après Globo , le PSG aurait d’ailleurs une longueur d’avance dans ce dossier. Après avoir recruté Endrick, le Real Madrid ne serait pas une menace, tandis que le FC Barcelone serait également intéressé. L’Équipe confirmait récemment que le club de la capitale était sur le coup pour s’attacher les services de Vitor Roque et envisagerait de transmettre une première offre à son club, dont le prix est estimé entre 60 et 70M€.

« Ce sera un joueur de classe mondiale »