Mercato - PSG : Antonio Conte est encore loin du PSG…

Publié le 27 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il aimerait débarquer au PSG dès cet été selon Le Parisien, l’opération serait particulièrement délicate en raison de la question financière.

Ces derniers temps, Le Parisien a fait part d’une volonté de fer d’Antonio Conte de venir prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG. De plus, le quotidien de la capitale affirmait que Conte serait persuadé de pouvoir se libérer de sa dernière année de contrat à Tottenham pour venir prendre les rênes de l’effectif du PSG. Cependant, le coup Antonio Conte serait très délicat à boucler pour le PSG.

Une nomination très onéreuse…