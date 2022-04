Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Kamara déjà tout trouvé par Sampaoli ?

Publié le 27 avril 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Afin d’oublier Boubacar Kamara dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain à l’OM, Jorge Sampaoli songerait à Erick Pulgar.

À l’occasion de la prochaine intersaison, l’OM pourrait perdre un minot marseillais en la personne de Boubacar Kamara. En effet, le défenseur central de formation repositionné en milieu défensif a la cote sur le marché et particulièrement à l’Atletico de Madrid et à Aston Villa alors qu’en parallèle, son contrat à l’OM arrivera à expiration en juin prochain. Afin de remplacer un membre indéboulonnable de l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria scruterait le marché. Et le président de l’OM pourrait bien recevoir un coup de main de coach Sampaoli.

Sampaoli en pincerait pour Pulgar !