Mercato - PSG : Cet ultimatum improbable lancé par le Qatar…

Publié le 27 avril 2022 à 3h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé par le PSG à l’aube du projet QSI, Carlo Ancelotti a livré les coulisses de son départ du club francilien, qui est directement lié à un ultimatum qu’il avait reçu depuis Doha.

Six mois après l’officialisation du rachat du PSG par le Qatar, Carlo Ancelotti était nommé en lieu et place d’Antoine Kombouaré sur le banc du club de la capitale pour lui permettre de franchir un cap. Un an et demi après, alors que le PSG fêtait son premier titre de champion sous l’ère QSI, Ancelotti décidait finalement de claquer la porte du Parc des Princes pour rejoindre le Real Madrid, et il s’en explique dans un entretien accordé à Movistar+.

« On m’a dit que si je ne gagnais pas un match, je serais licencié »