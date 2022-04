Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros problème entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ?

Publié le 27 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Partagé entre une prolongation de contrat avec le PSG et un départ libre en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait un gros point de désaccord avec le club merengue qui pourrait s’avérer décisif pour son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé va devoir faire très rapidement un choix capital pour son avenir : prolonger son bail à Paris, ou bien opter pour un départ libre en direction du Real Madrid qui en a fait une priorité. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé est de plus en plus sensible aux arguments avancés par le PSG pour une prolongation de courte durée, et un désaccord profond avec le Real Madrid pourrait même accentuer cette tendance.

Le Real Madrid pose des conditions à Mbappé