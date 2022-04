Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur le choix de Mbappé !

Publié le 26 avril 2022 à 19h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG et suivi par le Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Maintenant que le titre de Champion de France est assuré, une question persiste au Paris Saint-Germain : que fera Kylian Mbappé ? La fin de son contrat approche dangereusement et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible, le Real Madrid semble assez confiant. D’ailleurs, la presse espagnole assure que la mère de Mbappé devrait rencontrer dans les prochains jours le président Florentino Pérez, après avoir discuté avec les très hautes instances du PSG du côté de Doha. Seulement après, son choix devrait se faire...

Le PSG c’est fini pour Mbappé, place au Real Madrid