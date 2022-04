Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros départ prend forme pour cet été !

Publié le 26 avril 2022 à 16h00 par Dan Marciano

Marco Asensio, qui a récemment changé d'agent, devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Le joueur espagnol aurait des touches en Italie et en Angleterre.

Le recrutement du Real Madrid fait les gros titres de l'actualité espagnole. Et pour cause, les dirigeants merengue espèrent attirer de grands noms comme Kylian Mbappé, mais aussi Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Le club devrait également profiter du prochain mercato estival pour dégraisser son effectif. Le Real Madrid devrait se séparer des éléments en fin de contrat comme Marcelo, Gareth Bale et Isco. A en croire la presse espagnole, Marco Asensio aurait aussi de grandes chances de quitter la capitale.

Asensio devrait quitter le Real Madrid