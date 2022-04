Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos dit tout sur son aventure dans le projet QSI !

Publié le 26 avril 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 26 avril 2022 à 18h31

Malgré une saison très difficile sur le plan sportif, Sergio Ramos se montre satisfait de son adaptation dans la capitale française et espère désormais revenir à son meilleur niveau sous le maillot du PSG.

Après une année marquée par plusieurs blessures au Real Madrid, Sergio Ramos espérait se relancer au Paris Saint-Germain. Leonardo et l’état-major qatari avaient en effet décidé de tenter un pari en recrutant le défenseur espagnol, laissé libre par la Casa Blanca . Malheureusement pour les deux parties, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Sergio Ramos, qui n’a disputé que 10 rencontres cette saison, ratant ainsi tous les grands rendez-vous du PSG. Pour autant, l’ancien capitaine du Real Madrid reste satisfait de cette nouvelle étape de sa carrière, importante dans sa vie personnelle et dans celle de sa famille comme il l’a expliqué dans un entretien accordé aux médias du club.

« L’adaptation a été très bonne »

« C’était un jour très important pour moi, une étape différente dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel , se souvient Sergio Ramos au moment de revenir sur la signature de son bail avec Paris Saint-Germain dans les locaux du club en compagnie de sa famille. C’était une aventure qui vous montre que la famille est toujours là, dans les bons et les mauvais moments, et qu’elle vous accompagne toujours dans tout. » Après seize années du côté du Santiago Bernabéu, le défenseur de 36 ans a donc découvert un nouveau vestiaire avec un rôle différent de celui qui était le sien à Madrid, mais le numéro 4 du PSG confesse qu’il ne lui a pas fallu longtemps avant de trouver sa place. « Surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles. Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison. L’adaptation dans l’équipe a été très très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d’autres qui sont d’ici. L’adaptation a été très bonne et en cela c’est vrai que j’ai eu une chance », explique Sergio Ramos, qui reconnaît par ailleurs avoir rapidement noué une complicité forte avec Thilo Kehrer, tout en étant satisfait de retrouver Keylor Navas, son ancien partenaire à Madrid : « La vérité est que j’ai vécu des moments merveilleux avec Thilo, qui est un bon ami au sein de l’équipe et c’est le reflet de beaucoup de sacrifices et d’efforts (…) Avec Keylor (Navas) aussi, nous avions déjà une relation extraordinaire et unique au Real Madrid et je suis de retour ici avec lui. Il a été beaucoup plus facile de s’adapter à une nouvelle ville et à une nouvelle équipe avec Keylor . »

« Hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu’il me reste avec le PSG »